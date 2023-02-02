Kocaeli’de polis ve jandarma ekipleri tarafından bir ay içerisinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 763 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 1-31 Ocak tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Müdahale edilen 587 olayda toplam 763 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 65’ü tutuklandı, 99’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 597 şüpheli ise serbest bırakıldı. Ayrıca 2 şahıs da adli makamlara sevk edilecek.

Yapılan aramalarda ise 25 kilo 485 gram skunk, 9 kilo 72 gram esrar, 2 kilo 48 gram metamfetamin, 672 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 24 gram eroin, 9 gram kokain, 971 ecstasy, 287 sentetik ecza, 77 captagon, 29 bin 890 TL para, 105 fişek, 17 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi.