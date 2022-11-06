Kılıçarslan Ankara’da çok sevildi

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kılıçarslan tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Oyun, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen Kılıçarslan tiyatro oyunu Ankara’da sahne aldı. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kılıçarslan oyununun gösterimi için özel davet alan Kocaeli Şehir Tiyatroları, 4-5 Kasım tarihlerinde sahnelediği oyunla Ankaralı tiyatroseverlerin beğenisini kazandı. Çok kalabalık bir seyirci topluluğunun beğenisine sunulan oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

"Bizler için gurur verici bir durum"

I. Kılıçarslan’ın Haçlılara karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı 2 perdelik oyuna gençler de ilgi gösterdi. Oyunun büyük bir coşkuyla karşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Bizler için gurur verici bir durum, böylesine önemli bir yerde oyun sergiliyor ve beğeniliyor olmak, tiyatromuz adına geldiğimiz noktanın en büyük göstergesidir. Arkadaşlarıma, daveti yapanlara ve tabii ki tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuşu.