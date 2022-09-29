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Kickboks takımından büyük başarı

Denizli’de düzenlenen iller arası kickboks şampiyonasına katılan Çayırova Belediyesi kickboks takımı 9 madalya kazandı.

KOCAELİ 29.09.2022, 10:58
Kickboks takımından büyük başarı

Denizli’de düzenlenen iller arası kickboks şampiyonasına katılan Çayırova Belediyesi kickboks takımı 9 madalya kazandı.

Denizli’de 3. etabı gerçekleştirilen iller arası kickboks şampiyonası müsabakalarına 9 sporcu ile katılan Çayırova Belediyesi, 8 altın ve 1 bronz madalya ile turnuvadan ayrıldı. Kickboks takımı, bu başarıyla beraber 2022 yılı içerisinde katıldığı 4 organizasyonda madalya sayısını 29’a yükseltti.

Çayırova Belediyesi kickboks takımı, 9 sporcu ile katıldığı şampiyonada 8 kez ödül töreninde zirvede yer aldı. Çayırova Belediyesi’nin Denizli kafilesinde 9 sporcu ile birlikte kickboks antrenörü Murat Aydın, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yöneticisi Muhsin Ateş ve Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu yer alarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

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