Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’incı yıl dönümü törenle kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’incı yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı, Gölcük’te düzenlenen törenle kutlandı.

KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi önündeki meydanda tören düzenlendi. Törene Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Aslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Uğur, Ak Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, gazi dernekleri üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit ve hayatını kaybeden gaziler için dualar edildi.

"Türk ordusu, Türk milletinin özü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır"

Törende açılış konuşmasını yapan Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Aslan, "Kıbrıs adasının etrafında geniş petrol ve doğalgaz yatakları bulunmaktadır. Küresel ve emperyalist güçler dikkatlerini bu bölgeye kaydırmışlardır. Bu nedenle Kıbrıs adasının önemi, eskiye göre daha da artmıştır. Bu durum; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs müdahalesinde ne denli haklı olduğunu göstermektedir. Türk ordusu, Türk milletinin özü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır" dedi.

Kıbrıs harekatının tarihi önemine değinen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "1974’teki harekata katılan ve şehit olan kahraman şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 1071’den bu yana bu toprakların vatan olması için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah Türk milletini, devletini ilelebet payidar eylesin. Ordumuzu da, karada, denizde ve havada daimi muzaffer eylesin" diye konuştu.