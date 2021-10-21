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Kestiği incir ağacının altında ölümden döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 76 yaşındaki E.A., evinin bahçesinde kestiği incir ağacının üzerine devrilmesi neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ 21.10.2021, 15:15
Kestiği incir ağacının altında ölümden döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 76 yaşındaki E.A., evinin bahçesinde kestiği incir ağacının üzerine devrilmesi neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

14.30 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (76), evinin önünde daha önceden budamış olduğu incir ağacını kesmeye karar verdi. İple duvara bağladığı ağacı kesmeye başlayan E.A., kesilince ipten kurtulan ağaç gövdesinin altında kaldı. Üzerine devrilen ağaç gövdesi ile yaralanan E.A.’nın bağrışlarını duyan çevredeki komşuları, durumu üzerine 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.A., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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