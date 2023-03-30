Kentsel dönüşüm çerçevesinde Araptepe’de yapılan 25 daire satışa çıktı

Kocaeli’de Derince Belediyesi, Araptepe mevkiinde yer alan kentsel dönüşüm projesinde mülkiyeti belediyeye ait 25 daireyi satışa çıkardı.

Kocaeli’de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii’nde depreme dayanıklı, otoparkı bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip olarak inşa edilen yeni yaşam merkezi, 428 daire ve 7 işyerinden oluşuyor. Yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki alana inşa edilen, 10 bin metrekaresi yeşil alana ayrılmış proje çerçevesinde Derince Belediyesi kendi payına düşen dairelerden 25’ini açık ihale yöntemi ile satışa sunacak. İhale, 12 Nisan Çarşamba günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda başlayacak.

Başvurular Derince Belediyesi’ne

Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 2+1, 3+1 ve 4+1 ‘den oluşan 25 daire 1 milyon 400 bin TL’den başlayan fiyatlarla açık ihale yöntemi ile satışa sunulacak. Satış ihalesine katılmak isteyen vatandaşların, her bir bağımsız bölüm için 500 TL’den oluşan ihale şartnamesini Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı alıp, geçici teminat bedellerini yatırdıktan sonra hazırladıkları dosyaları en geç 11 Nisan Salı günü saat 14:00’e kadar Derince Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor.