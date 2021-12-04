Kentsel dönüşüm Cedit’te başladı

Kocaeli’nin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit’te ihaleyi alan firma, yıkım çalışmalarına başladı.

Kentin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Cedit için geçtiğimiz hafta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yıkım ihalesi yapılmıştı. İhalede en yüksek teklifi veren firma, ihale bedelini yatırarak yıkım için çalışmalarına başladı. Daha önce boşaltılan evlerde son kez arama yapıldı. Boş olan binalar iş makineleriyle yıkılıyor. Firma mahalledeki binaları yıkacak ve molozları da taşıyacak. Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ tarafından bin 105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.