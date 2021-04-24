Kentin tarihini gün yüzüne çıkarıyor

Başiskele Belediyesi Yasin Özlü talimatıyla, Ermeniler tarafından şehit edilen Kaptan Hüseyin Reis ve ailesi anısına şahitlik ve anıt yapıldı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı’nı kente kazandırdı. Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi için yapılan şehitlik ve anıt, şehitlerin hatıralarını ve kahramanlıklarını geleceğe taşıyacak. Başkan Özlü’nün talimatıyla belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde çok kısa bir sürede Seymen Mahallesi’nde yapımı tamamlanan şehitlik ve anıt için, korona virüs tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda katılımcıyla bir tören düzenlendi. Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve şehit yakınlarının da hazır bulunduğu törende duygu dolu anlar yaşanırken şehitler için dualar edildi.

Başiskele’nin taşına ve toprağına değer verdiklerini vurgulayarak ilçenin değerlerini geleceğe taşımanın önemine değinen Başkan Ölü, “Başiskelemiz’in tarihinde nice kahramanlar, nice zaferler, nice güzel anılar bulunmaktadır. Ancak bunların yanında tarihimizde acı kesitler de vardır. Ermeniler, Osmanlı Devleti zamanında kendilerine sunulmuş olan özgürlük ortamında huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanan sıkıntılı durumu fırsat bilen bazı ayrılıkçı Ermeniler, kurmuş oldukları çetelerle Türklere karşı katliamlar yapmışlardır. Bu katliamlardan birisi de, I. Dünya Savaşı sırasında (1915) Bahçecik-Seymen yolu Yeniköy Sapağı üzerinde yaşanmıştır. Seymen’de kayıkçılık yapan Kaptan Hüseyin Reis ve ailesi ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından katledilerek şehit edilmiştir. Şehitlerimiz için, daha sonra Damlar Mevkii’nde bir mezarlık yapılmıştır. Zamanla tahrip olan bu mezarlık yerine Başiskele Belediyesi olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına hürmeten yeni bir anıt ve şehitlik yaptık. Yapmış olduğumuz bu anıt ve şehitlik Kocaeli’nde bir ilk olup, 1. Dünya Savaşı sırasında, Milli Mücadele döneminde ve daha sonrasında şehit edilen bütün Kocaelili hemşerilerimizin aziz hatırasını yaşatacak, onlara olan saygımızı gösterecektir. Bu vesileyle vatan, millet, bayrak ve dinimizin uğrunda şehit olan bütün vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.