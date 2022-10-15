Kent tarihine meraklı gençler için atölye başvuruları başlıyor

Kocaeli’de İzmit Belediyesinin Büyük Taarruz’un 100. yılında açılışını gerçekleştirdiği Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde Kent Tarihi ve Milli Mücadele Dönemi’ne dair anlatımlarla, Kocaeli Kent Tarihi Ve Milli Mücadele Tarih Yazım Atölyelerinin başvuruları başlıyor.

Kentte yaşayan gençlere kentin tarihini öğretmeyi amaçlayan İzmit Belediyesi, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde Kent Tarihi ve Milli Mücadele Dönemi’ne dair anlatımlar gerçekleştirecek. Atölye çalışmalarında aynı zamanda Milli Mücadele sürecinde bu bölgede yaşanmış konularında işleneceği atölye çalışmaları gerçekleştirilerek zafere giden yolda İzmit’in önemi anlatılacak. Böylelikle tarihe ilgi duyan öğrenciler bölgelerine dair bilgiler edinmiş olacak.

Her Cumartesi iki ayrı oturum

14-18 yaş arası gençler 5-12-19-26 Kasım 2022, 18-24 yaş arası gençler ise 3-10-17-24 Aralık tarihlerinde atölye çalışmalarına katılacak. Atölye çalışmalarının başvuruları 17 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Yapılan başvurular neticesinde tarihe meraklı 15’er genç, uzman kişilerce belirlenen kriterler dahilinde seçilerek atölye çalışmasına hak kazanacak. Gençler, her Cumartesi günü Milli Mücadele Dönemi’nde İzmit ve Kent Tarihi üzerine iki ayrı oturumda atölye çalışmalarına katılacaklar.

Gençlerin yazıları dergide yayınlanacak

Atölyelere katılan gençler Prof. Dr. İbrahim Şirin ve Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Polatel tarafından verilecek dersler sonucunda gerçekleştirilecek son oturumda yazılı sınava tabi tutularak sertifika almaya hak kazanacak. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilecek atölye çalışmasında İzmit’in tarihiyle alakalı çeşitli geziler de yapılacak. Böylelikle öğrenciler kenti hem akademik hem de görsel ve işitsel olarak keşfetme imkanı bulacak. Tarihe meraklı gençler ayrıca tarih yazımına dair alacakları dersler neticesinde akademik bir yazım sürecini deneyimleyerek akademik hayata hazırlanmış olacak. Atölyenin son oturumunda yazılacak kompozisyon sonucunda uzman tarihçilerin seçeceği kompozisyonlar İzmit Belediyesi dergisi olan İzmit Kafası dergisinde yayınlanacak.