Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut’ta deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Sivil savunma ekiplerinin de takip ettiği tatbikatta, Kent Konut çalışanları güvenli bir şekilde çalışma alanlarından tahliye edildi.

‘Deprem ve Deprem Anında Yapılacaklar’ konulu tatbikat öncesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen tarafından bilgilendirme toplantısı yapılarak, tatbikatın senaryosu anlatıldı. Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen bilgilendirmede, ilk olarak depremin ilk anında yapılması gerekenlerle ilgili personele hayat kurtaran bilgiler aktardı.

"Hayat üçgeni oluşturmaya gayret edin"

Depremi hisseder hissetmez hemen bulunulan yerde alan küçülterek başın korunmaya alınması gerektiğini anlatan Şen, "Alan küçültürken, bir yerden de destek alın. Zira sarsıntı sizi bulunduğunuz yerden savurabilir. Hayat üçgeni oluşturmaya gayret edin. Enkaz altında kalmanız durumunda bu yapacaklarınız, ekipler size ulaşana kadar hayatınızı kurtaracaktır. Deprem bitince ise etrafınızdakileri ile iletişime geçin ve hızlıca binayı tahliye edin" dedi.

Güvenli şekilde tahliye yapıldı

Şen’in bilgilendirmesinin ardından senaryo doğrultusunda alarmın çalmasıyla personel masa altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da bina tahliye edilerek, bahçedeki güvenli alana geçildi. Gerçeği aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.