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Kent genelindeki yollar bakımdan geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolların konforlu ve güvenli olması için tüm ilçelerdeki ana arterler ve köy yollarında yol iyileştirmeleri ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ 11.12.2020, 12:43
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Kent genelindeki yollar bakımdan geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolların konforlu ve güvenli olması için tüm ilçelerdeki ana arterler ve köy yollarında yol iyileştirmeleri ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, yağışların olmaması ve havaların elverişli olmasını fırsat bilerek Kocaeli genelinde ana arterler ve köy yollarında yol iyileştirmeleri ve üstyapı çalışmalarını hızlandırdı. Tüm ilçelerde üst yapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yolların konforlu ve güvenli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Arslanbey’den Kartepe zirvesine ulaşımı sağlayan alt yolda asfalt yama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte araç trafiğinin yoğunlaştığı Kocaeli kış turizminin önemli merkezi Kartepe zirvesi alt yoluna 200 ton asfalt yama serdi. İklim koşulları sebebiyle bozulan, çöken kısımlar ekipler tarafından düzeltildi. Kar yağışı öncesi yapılan üstyapı çalışmalarıyla Kartepe zirvesine Arslanbey’den çıkılan alt yol güvenli hale getirildi.

Akçaray Tramvay hattına paralel olarak Kongre Merkezi Tramvay durağından, Eğitim Kampüsü durağına ulaşımı sağlayan 30 metrelik yolda genişletme ve asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 200 ton asfalt, 270 ton binder asfalt ve 650 ton pilent mix temel serimi yaptı. İzmit Miralay Mümtaz Caddesi’nin bozuk olan 100 metrelik kısmı kazılarak asfalt yama serildi.

İzmit ilçesinde birçok farklı noktada çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köy yollarını şehir merkezindeki gibi konforlu ve güvenli hale getiriyor. Orhaniye-Çubuklu Osmaniye grup bağlantı yolunda asfalt yama çalışması ile yolun bozuk ve aşınmış kısımları yenileniyor. Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan 2.5 kilometrelik Orhaniye-Kozluca yolunda asfalt öncesi iyileştirme ve terasman çalışması yapan ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yapacak. Pmt serilmesinin ardından 2.5 kilometrelik Orhaniye-Kozluca yoluna 3 bin 500 ton asfalt serilecek. Çalışmalar kent genelinde hava şartlarının elverdiği sürece tüm hızı ile devam edecek.
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