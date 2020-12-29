Kent genelinde yollar ve duraklar temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri D-100 ve D-130 karayolu ile duraklarda temizlik çalışması yapıyor.

Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yerinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en işlek güzergâhlarından D-100 ve D-130 karayolları ile ilçelerdeki ana caddeler başta olmak üzere tüm yollarda ve duraklarda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri temizlik yapıyor. Yol temizliği yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını gece gündüz gerçekleştiriyor. 15 araç ve 17 personelden oluşan ekipler D-100 karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri yol süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutuluyor. Ekipler ayrıca D-100 ve D-130 karayolu üzerinde bulunan, vatandaşların toplu taşıma araçları için sıklıkla kullandığı duraklarda da temizlik çalışması yapıyor. Ekipler temizlik çalışması kapsamında, durak içi ve dışında mıntıka temizliği yapıyor. Daha sonra duraklar deterjanlarla silinerek hijyen sağlanıyor.