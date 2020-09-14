Kazım Karabekir’e Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi müjdesi

Darıca Belediyesinin hayırsever iş adamı Rüstem Metin Yurttaş’ın katkılarıyla Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaptıracağı Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi için protokol imzalandı.

Darıca Belediyesinin hayırsever işadamı Rüstem Metin Yurttaş’ın katkılarıyla Kazım Karabekir Mahallesi’nde yaptıracağı Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi için protokol imzalandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile hayırsever iş adamı Rüstem Metin Yurttaş, protokolü birlikte imzalarken, yapılacak olan Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi ile bölgenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Her alanda etkin ve verimli bir çalışma yürüterek Darıca’yı daha yaşanabilir kent yapma gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’ya hizmet yaparken hayırsever iş adamlarımızdan da katkı alıyoruz. İlçemize eserler kazandırırken hayırsever vatandaşlar, özel sektör ve kamu kurumları ile de işbirliği yapıyoruz. Yakında Kazım Karabekir mahallemizde temelini atacağımız Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi’nin yapımında inşaatı üstlenen hayırsever iş adamı Rüstem Metin Yurttaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

Proje hakkında da bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Halkımızın sağlığı ve mutluluğu bizler için son derece önemli. Halkımızın tüm talep ve ihtiyaçlarını titizlikle inceleyip, Darıcamız’a en yüksek faydayı sağlamaya çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce sağlık alanı olarak tahsis ettiğimiz Sancaktepe’nin altındaki alanda hayata geçireceğimiz proje ile o bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap vermiş olacağız” diye konuştu.

Projenin detaylarını anlatan Başkan Bıyık, “Zemin artı 2 kattan oluşacak olan projenin zemin katı Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek. 1. ve 2. Katları ise Darıca Belediyesi Kültür Merkezi olarak hizmet verecek. Adeta mini bir kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek olan projede çok amaçlı derslikler, fuaye alanı, çok amaçlı salon, 200 kişilik konferans salonu, kütüphane, bay ve bayan mescitleri ile yönetim ofisleri gibi alanlar yer alacak” şeklinde konuştu.

Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi inşaatına büyük katkı sağlayacak olan hayırsever iş adamı Rüstem Metin Yurttaş ise, kendilerine böylesine güzel ve anlamlı bir projede yer alma fırsatı sağlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Kazım Karabekir Mahallesi’nde hem sağlık ocağı hem de kültür merkezi olarak faaliyet gösterecek olan Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi aynı zamanda bölgenin önemli bir ihtiyacına da cevap verecek.