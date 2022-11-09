Kazada ağır yaralanmıştı, taburcu olunca çok sevdiği Kocaelispor’una kavuştu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Araç’a 25 Ekim tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yolcu otobüsü çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Araç, 4 Kasım Cuma günü taburcu oldu, çok sevdiği Kocaelispor’dan da kendisine destek geldi.

Kaza, 25 Ekim günü akşam saatlerinde Derince İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Lojman Sokak kesişimin de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle beraber karşıya geçmekte olan Niyazi Araç’a (46) yaya geçidinden geçtiği sırada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Niyazi Araç ağır yaralanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Taburcu oldu, Kocaelispor’dan moral geldi

Yapılan tedavilerin netice vermesiyle Niyazi Araç, 4 Kasım Cuma günü hastaneden taburcu oldu. Sağ koluna platin takılan Araç’ın sağ kulağında işitme kaybı olduğu, hafızasının da zaman zaman kaybolduğu fakat bu durumun geçici olduğu öğrenildi. Sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan Niyazi Araç’a bugün Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ve Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Haluk Bozo da destek ziyaretinde bulundu.