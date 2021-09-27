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Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

KOCAELİ 27.09.2021, 13:47
Kaza yapan otomobilden çıkan dumanlar korkuttu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaza Kocaeli’nin Derince ilçesi Kamuran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 GM 431 plakalı otomobil sürücüsü, başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 GM 431 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden araç sürücüsü hemen otomobilden inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmından çıkan dumanları kontrol altına aldı.

Herhangi bir can kaybı olmazken polis inceleme başlattı.

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