"Kaz Bayramı" için hazırlıklar başladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 27 Ocak cuma günü yapılacak "Kaz Bayramı" için hazırlıklar sürüyor. Kocaeli’nin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenecek Kaz Bayramı, Eseler köy meydanında birbirinden farklı etkinlikler, ikramlar ve yöresel türkülerle kutlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinleri iş birliği ile bu yıl ikincisinin düzenleneceği ve geçmişi 200 yıl öncesine dayanan geleneksel Kaz Bayramı etkinliği için hazırlıklar devam ediyor. 27 Ocak Cuma günü Eseler köyünde yapılacak etkinlik için köydeki kadınlar imece usulü kuru yufka açmak için bir araya geldi. Kocaeli’nin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenecek Kaz Bayramı, Eseler köy meydanında birbirinden farklı etkinlikler, ikramlar ve yöresel türkülerle kutlanacak.

Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı’ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor. Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere diziliyor, tavalarının içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor.

Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren vatandaşlar sayesinde 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşması sağlandı.