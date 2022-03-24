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Kaynak eğitimi için Mardin’den Kocaeli’ye geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kaynakçılık kursuna katılmak için çeşitli illerden gelen kursiyerler, burada meslek sahibi oluyor. Kaynakçılık kursunda eğitim almak için Mardin’den gelen kursiyer, "Mardin’de bu tür kurslar pek bilinmiyor, araştırma yaparken KO-MEK karşıma çıktı ve hiç düşünmeden buraya geldim" dedi.

KOCAELİ 24.03.2022, 10:29
Kaynak eğitimi için Mardin’den Kocaeli’ye geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kaynakçılık kursuna katılmak için çeşitli illerden gelen kursiyerler, burada meslek sahibi oluyor. Kaynakçılık kursunda eğitim almak için Mardin’den gelen kursiyer, "Mardin’de bu tür kurslar pek bilinmiyor, araştırma yaparken KO-MEK karşıma çıktı ve hiç düşünmeden buraya geldim" dedi.

SEKA kaynak atölyesinde verilen eğitimde; argon kaynakçılık, gaz altı ve elektrik ark kaynakçılık yer alıyor. Eğitimlerde kursiyerler çelik malzemelerin kaynatılması, krom ve paslanmaz çeliklerin kaynatılması, boru kaynağı yapılması, yatay ve köşe kaynakların yapılması, kaynak hatalarının öğrenilip doğru kaynak üzerinde giderilmesi, elektrotları, gaz altı ve argon makinelerinin tanıtılması gibi işin püf noktalarını kurs boyunca öğreniyor.

Kaynakçılık branşında eğitim alan kursiyerler; tersanelerde, ağır sanayilerde, imalat sektöründe ve üretimin olduğu her alanda rahatlıkla iş bulma imkanına sahipler. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olan sertifikalar da kursiyerlere hem yurt için de hem de yurt dışında iş bulmak için avantaj sağlıyor.

"Yalova’dan geliyorum"

Daha önce Yalova sanayisinde uzun süre çalışan kimya mühendisi Nilay Meriçoğlu da bu alanda eğitim alarak kendisini geliştirmek istiyor. Kaynak ve metal işine aşinalığının olduğunu ifade eden Nilay Meriçoğlu, "Bu işi ustalarından yerinde öğrenmek istedim, o yüzden Yalova’dan kalkıp buraya geldim. Yalova’da bu tür kurslar yok, ben de her gün buraya gelerek eğitim alıyorum. KO-MEK umduğumdan da daha donanımlı. Makine ve teçhizat konusunda oldukça tatmin edici buldum. KO-MEK’e ve bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bursa’da arayış içine girdim ama kurs yoktu"

Daha önce İznik’te çini mesleğiyle uğraştığını ifade eden bir başka kursiyer Ömer Akalın, "Turist sayısında azalma olduğu için işlerimiz iyi gitmedi. Bende arkadaşlarımın tavsiyesiyle kaynakçılığa yönelmek istedim. Bu işi tam anlamıyla yapabilmek için Bursa’da arayış içine girdim ama bu tür kurslar orada yoktu. Daha sonra internet üzerinden araştırma yapınca KO-MEK karşıma çıktı. Burada verilen eğitimler çok kaliteli emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Mardin’den geldim"

Abdullah Ölçer ise Mardin’den Kocaeli’yee KO-MEK’te eğitim almak için geldiğini ifade ederek, "Mardin’de bu tür kurslar pek bilinmiyor, araştırma yaparken KO-MEK karşıma çıktı ve hiç düşünmeden buraya geldim. Burada eğitimler çok güzel, eğitimcilerimiz çok donanımlı. Ben burada eğitim alırken birkaç iş yerine başvuruda bulundum olumlu cevap alarak işime de başladım. KO-MEK sayesinde iş sahibi oldum" ifadelerini kullandı.

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