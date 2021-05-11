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Katlanır forkliftten düşen şahıs yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde üzerinde montaj yaptığı katlanır forkliftten dengesini kaybedip düşen şahıs yaralandı.

KOCAELİ 11.05.2021, 13:44
Katlanır forkliftten düşen şahıs yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde üzerinde montaj yaptığı katlanır forkliftten dengesini kaybedip düşen şahıs yaralandı.

Olay Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. adlı şahıs, katlanır forklift üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yere düştü. Düşme sonrasında yaralanan M.D. olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolunda kırıklar oluştuğu belirlenen M.D., hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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