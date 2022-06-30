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Kartepe’ye yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımına devam edilen Ataşehir Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

KOCAELİ 30.06.2022, 09:50
Kartepe’ye yeni aile sağlığı merkezi yapılıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımına devam edilen Ataşehir Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Ataşehir Mahallesi’nde bulunan muhtarlık binasının yeni yerine taşınması sonrasında binanın aile sağlığı merkezine dönüşüm çalışmalarına başlanıldı. Başkan Kocaman, yapılan çalışmaları beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan birlikte inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaman, "Hayırlısıyla Ataşehir Mahallemize aile sağlığı merkezi kazandırıyoruz. Tadilat çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte yürütülen ortak proje ile kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi 120 metrekare alanda hizmet verecek. Bina içerisinde 18 metrekareden oluşan 3 muayene odası, bebek odası, mutfak, erkek, kadın ve engelli tuvaletleri yer alacak.

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