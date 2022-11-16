Kartepe’ye çevre dostu merkez

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde ilçeye 6 Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Kartepe Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlemesi amacıyla üretilen Mobil Atık Getirme Merkezlerinden biri daha önce Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Meydanı’na konulmuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi Kartepe İSU Şube Müdürlüğü, Eşme Mahallesi Sahil Sokak, Atakent Mahallesi İzmit Caddesi Arslanbey İş Merkezi, Ataevler Mahallesi Beste Sokak Halk Ekmek Satış noktası yanı, Emekevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Emekevler Mahalle Konağı Önü ve Dumlupınar Mahallesi Nur Caddesi Muhtarlık binası önüne Mobil Atık Getirme Merkezi montajı yapıldı.