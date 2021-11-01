Kartepe’ye 214 bisikletçi tırmandı

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı’nda Türkiye genelinden 214 sporcu mücadele etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın sembolik start vermesiyle toplu çıkış yapan sporcular, Arslanbey Meslek Yüksek Okulu önünden tırmanma yarışı startı ile yarışa başladılar. Arslanbey Dağ Yolu’nda 18 kilometrelik güzergah boyunca yapılan yarışlarda; büyük erkekler (+19), genç erkekler (+15), büyük kadınlar (+19), genç kadın (+15), master erkek (+30), master erkek (+40) ve master erkek (+50) olmak üzere 7 kategoride mücadele edildi. Tırmanma yarışını, 2001 doğumlu Muhammed Erkan kazandı. Düzenlenen ödül törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz, Mehmet Filiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan katıldı. Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları verildi.