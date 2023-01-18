Kartepe’ye 19 milyonluk dev yatırım

Kartepe Belediyesinin gençlere daha iyi hizmet vermek hedefiyle toplamda 7 bin metrekare alan üzerine inşa edeceği 19 milyon 760 TL değerindeki yatırımı, Maşukiye Spor Salonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan kapalı alanı bin 350 metre kare, toplamda ise 7 bin metre kare alan üzerinde inşa edilecek Maşukiye Spor Kompleksi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alacak.

Tesisin yapımı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlanması ile vatandaşların hizmetine sunulacak. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başarılı sporcular yetiştirmek ve sporun kalitesini arttırmak amacıyla hizmetlerine devam ettikleri ifade eden Başkan Kocaman, “Kartepe’mize yeni soluk getirecek kalıcı eser ve hizmetler ile geleceğimize iz bırakmaya devam ediyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi 19 milyon 760 bin TL yatırım değerindeki Maşukiye Kapalı Spor Salonumuzun çalışmalarına başladık. Bu sürecin başından beri yanımızda olup bizlere destek veren AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sami Çakır’a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.