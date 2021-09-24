Kartepe’nin sokak hayvanlarına rehabilitasyon merkezi

Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi” çalışmalarında sona gelindi. Rehabilitasyon merkezi çevre düzenlemesi sonrasında hizmete sunulacak.

Kocaeli’nin Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın üzerinde durduğu sokak hayvanları ile ilgili projesi “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi” bitme noktasına geldi. Karatepe Mahallesi Atla Terapi Merkezi yanında hizmet verecek olan rehabilitasyon merkezi çevre düzenlemesi sonrasında hizmete sunulacak. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde 20 adet hayvan barınağı, 1 adet ameliyathane, 1 adet muayenehane, 1 adet veteriner hekim odası, 1 adet özel ilaç odası, 1 adet ecza odası, danışma, sosyal alan, 1 adet sarf malzeme deposu yer alacak. 20 adet barınak içerisinde hasta hayvan kabulü, banyo, kafesler, müşahede alanı, karantina alanı, malzeme deposu ve kedi evi yer alacak.

Her canlının kıymetli olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için ekiplerimizle birlikte bu merkezi hizmete sunuyoruz. Sokak hayvanlarımıza sağlıklı ve konforlu bir standart sağlayacağız. Bu merkez sadece rehabilitasyon hizmeti vermeyecek. Evsiz hayvanlar için ev bulmaya çalışmak ve kayıp evcil hayvanları sahipleriyle yeniden bir araya getirmek amaçlıyoruz” dedi.