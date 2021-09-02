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Kartepe’nin araç filosuna yenisi eklendi

Kartepe Belediyesi, ilçe halkına daha hızlı ve sorunsuz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

KOCAELİ 02.09.2021, 09:34
Kartepe’nin araç filosuna yenisi eklendi

Kartepe Belediyesi, ilçe halkına daha hızlı ve sorunsuz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir temizlik aracı daha eklendi. 8+1 metre küp hidrolik sıkıştırmalı, Euro 6 yeni nesil çevreci çöp kamyonu teslim alınması sonrasında hizmet kadrosuna dahil edildi. Çalışmaları sürdürdüklerine dikkat çeken Kocaman, "Kartepe’mize en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyor, araç filomuzu her geçen gün büyütüyoruz. Özellikle dar sokaklarımızda hızlı ulaşım sağlayarak daha verimli kullanabileceğimiz Mercedes ATEGO marka 8 metreküp çöp toplama aracımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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