Kartepeli şef, iki birincilik birden kazandı

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, “WorldFood İstanbul Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması 2020” iki kategoride birincilik elde etti.

Gıda sektörünün bölgesel ve uluslararası iş birliği platformu, bölgedeki en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği WorldFood İstanbul Fuarı, dünyanın önde gelen şef, gurme, yemek yazarı, gazeteciler, otel ve restoran işletmecilerinin üye olduğu World Gourmet Society (WGS) iş birliğinde uluslararası “Best Plate Challenge” yarışmasını üçüncü kez düzenledi. Türkiye Şefin En İyi Tabağı yarışmasında “Şef olarak kişiliğini göster” ve “En profesyonel hazırlanmış fotoğraf” kategorilerinde Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Şef Ayten Saner birinci oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Şef Ayten Saner’i başarısından dolayı tebrik ederek, “Kartepemizin ve ülkemizin böylesine önemli yarışmalarda adının duyulması bizleri gururlandırmıştır. Ayten hanıma başarılarının devamını dilerken, dünya birinciliği için de destek vermeye devam edeceğiz” dedi.