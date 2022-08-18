Kartepeli gençler Çanakkale’de

Kartepe Belediyesi, Kartepe Genç Akademi bünyesinde eğitim gören öğrencileri direniş destanının yaşandığı Çanakkale’ye götürdü.

Kartepe Genç Akademi bünyesinde eğitim gören öğrenciler, Gezgin Genç Projesi çerçevesinde tarihin akışını değiştiren yerleri ziyaret ediyor. Öğrenciler, Rumeli Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı’nın İngilizler’in "Ocean" zırhlısını batırdığı yer, Açık Hava Sağlık Müzesi, Çanakkale Şehitlik Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı Cephesi’ni gezdi. Çanakkale Destanını yerinde öğrenen gençler, daha sonra Geyikli ve Bozcaada ilçelerinin tarihi mekanlarını da keşfederek, daha önce görmediği yeni yerleri görme fırsatı buldu.

"Tüm kalbimiz ve imkanlarımızla gençlerimizin yanındayız"

Kartepe’nin geleceğini gençlerle birlikte şekillendirdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Evlatlarımızın en iyi şekilde hayata hazırlanması için bütün imkanlarımızla yanlarındayız. Özellikle Çanakkale Türk milletimiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle her Türk gencinin bu ruhu hissetmesi, bu destanı öğrenmesi çok önemlidir. Ülkemizin o günlerden bu günlere nasıl geldiğini, yaşanan zorlukları, günümüzdeki imkanları ve atalarımızın neler yaptıklarını yakından görme imkanı buldular. Öğrencilerimiz geziden çok memnun kaldılar. ’Gezgin Genç’ tarih ve kültür gezilerimiz devam edecek" diye konuştu.