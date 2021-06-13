Kartepeli biniciler iki kupa birden kaldırdı

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2021 yılı Pony Ligi yarışlarında, Kartepe Belediyespor Binicilik Kulübü sporcularından Elif Ülker ve Ceylin Seymen birincilik elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2021 yılı Pony Ligi yarışlarında Kartepe Belediyespor’un 12 branşta faaliyetlerinden biri olan Kartepe Belediyespor Binicilik Kulübü sporcularından Elif Ülker ve Ceylin Seymen birincilik elde etti. Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kartepe Belediyespor Binicilik Kulübü, 05-06 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Sakarya Hayberk Country Club’de düzenlenen Petek Koleji Pony Ligi engel atlama 2. ayak yarışlarında Elif Ülker PII kategorisinde 50 ve 60 cm parkurda, Ceylin Seymen PIII kategorisinde 50 ve 60 cm parkurda iki defa üst üste birinci olarak iki kupa birden kazandılar.