Kartepe’de Zafer Kupası sahiplerini buldu

Kartepe Belediyesi Zafer Kupası 2. Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı büyük heyecan içerisinde 14 kategoride hafta sonu gerçekleştirildi. Dereceye girenlere törenle kupaları verildi.

Kartepe Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Zafer Kupası 2. Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu. 200 sporcunun katıldığı yarışmada 14 kategoride mücadele edildi. Dereceye girenlere törenle kupaları verildi. Kartepe Belediyesi önünde bir araya gelen sporcuların startını Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz verdi. Heyecan içerisinde start alan sporcular 18 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.

Zorlu parkur sonunda kupa töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Bozdemir, "Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Zafer Kupası 2. Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı zorlu ve heyecanlı yarışlar sonunda tamamlandı. İnşallah bu organizasyonlar devam eder. Dereceye girenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz ise "Bugün adrenalin sporlarının merkezi olan Kartepe’mizde heyecan dolu bir yarış gerçekleştirdik. Burada mücadele eden sporcuları tebrik ediyorum. Buradaki yarışmaya 200 sporcu katıldı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.