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Kartepe’de Zafer Bayramı coşku ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kartepe’de coşkuyla kutlandı.

KOCAELİ 30.08.2021, 10:35
Kartepe’de Zafer Bayramı coşku ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kartepe’de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kartepe Kent Meydanı’nda resmi törenle kutlandı. Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz tarafından çelenk konulmasının ardından, şehitlerimizin hatırası için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okundu. Günün anlam ve önemimi Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı Başçavuş Burhan Boz’un konuşması sonrasında Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esat Güner “Zafer Bayramıdır 30 Ağustos“ ve Esmanur Aydın “30 Ağustos Zafer Bayramı” adlı şiirleri okudular.

Kent Meydanı’nda sona eren törenlerin ardından Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz Kartepe Kaymakamlık binasında tebrikleri kabul ettiler.

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