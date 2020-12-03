Kartepe’de yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kartepe Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi’nin 2020 yılının son meclis toplantısı belediye hizmet binasında, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis salonu girişinde Covid-19 tedbirleri titizlikle uygulanırken, sosyal mesafeye dikkat edilerek meclis üyeleri yerlerini aldı. Meclis oturumu öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid-19 tedbirlerine harfiyen uyalım. Bu konuda taviz vermeden kurallara uymalıyız. Devletimiz tarafından alınan tedbirleri bizler de kişisel olarak güçlendirerek, bu mücadeleye hep birlikte destek olalım” dedi.

Meclis gündeminde yer alan Kartepe imar planları üzerindeki yüksekliklere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ek süre talebi, Rahmiye 30. bölge imar uygulamasına esas hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Uzuntarla Mahallesi uygulama imar planı değişikliği ve 2021 mali yılı ücret tarifesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Kartepe Belediyesi Aralık Ayı meclis toplantısı gündeminde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Trampa işlemi, evsel katı atık bertaraf tarifeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Çepni Mahallesi uygulama imar planı değişikliği, Rahmiye Mahallesi uygulama imar planı değişikliği maddeleri İmar Komisyonu’na, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “Bilirkişi seçimi” oy birliği ile kabul edilirken, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Kartepe Belediyesine ait Ş.Hikmetiye 20 milyon 279 bin 42 metre kare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı Teleferik Hattı ve İstasyonu Projesi kapsamında kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devri Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.