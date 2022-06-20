Kartepe’de yazlık sinema sezonu başladı

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sineması, bu yıl da "Sen Benim Herşeyimsin" filmi ile vatandaşlarla buluştu.

Açık hava sineması, Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park’da Babalar Günü’ne özel "Sen Benim Herşeyimsin" filmiyle bu hafta sonu sezonu açtı. Etkinliğe, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Film keyfi yaşayan vatandaşlara çeşitli ikramlar da yapıldı. Vatandaşlar, açık hava sineması etkinliği için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkürlerini sundu.