Kartepe’de yağlı güreşi heyecanı yeniden başlayacak

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 17 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

Kartepe Belediyesi’nin ata sporumuz olan yağlı güreşleri desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 17 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’da Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda yapılacak. 2019 Kırkpınar Baş Pehlivanı Ali Gürbüz Kırkpınar’da iki kez birinci olan Orhan Okulu başta olmak üzere Sermest Bulut, İsmail Erkal, Serhat Gökmen, Recep Kara, Nedim Gürel, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Hasan Cengiz, Kemal Karaboğa, Tayfun Gemici, Hüseyin İyican, Ali Gökçen, Yıldıray Akın, Hasan Zeybek, Fatih Koyuncu, Mecit Yıldırım, Gökhan Arıcı, Hüseyin Gümüşalan, Murat Aydoğdu, Ahmet Kavakçı, Ümit Balata, Mehmet Kavakçı, Erkan Ertan, Arif Akın, Kaan Kaya, Ertuğrul Dağdeviren, Osman Aynur, Kocaeli Büyükşehir Kağıstspor güreşçisi Faruk Akkoyun, Ali Rıza Kaya, Yalçın Öncül ve Mustafa Başdemir olmak üzere 33 baş pehlivan mücadele edecek.

Kırkpınar’ın rövanşı Kartepe’de

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden sonrasında ki ilk güreş organizasyonu olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ne 33 başpehlivan ve 400’ü aşkın güreşçi katılarak er meydanında kol bağlayacak. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 13 kategoride yapılacak. Sporseverlerin sabırsızlıkla beklediği, birbirinden iddialı güreşçilerin kıran kırana mücadelelerine sahne olacak.

Kocaman’dan davet

Tüm güreş severleri davet eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Pandemi sonrası yeni süreçle birlikte özlediğimiz organizasyonlara yeniden kavuşuyoruz. Geleneksel sporlarımız da günümüz sporları gibi önemli. Sahip çıkmaya, gelecek nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz. Heyecanlı müsabakaların yaşanacağı iddialı bir organizasyon bizi bekliyor. Katılan tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum" dedi.