Kartepe’de temizlik çalışmaları titizlikle sürüyor

Kartepe Belediyesi ekipleri haftalık pazar yerlerinde temizlik çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor. Korona virüs tedbirleri sürecinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde gerekli tedbirler alınırken, gün sonunda ekipler pazar alanlarında titizlikle temizlik yaparak halk sağlığının korunmasına yardımcı oluyorlar.

Belediye ekipleri 2019 yılı içinde toplam 877 kez, 2020 yılı içinde 665 kez pazar yerlerinin temizliğini gerçekleştirdi. Ekipler ilçe genelinde ana caddeler ağırlıklı olmak üzere yollar, yaya yolları ve çevreleri de düzenli ve sık periyotlarla süpürülüyor. 2019 yılı içinde cadde ve sokaklar, bin 705 kere temizlenirken, 2020 yılı pandemi süreciyle birlikte iki kat artarak 2 bin 895 kez süpürge işlemi gerçekleşti.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemiz genelinde 17 pazar kurulmaktadır. Covid-19 tedbirleri titizlikle uygulanırken, gün sonunda ekiplerimiz tarafından gereken temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Çevre temizliğimiz her zamankinden daha da önemli bir hale gelmiştir. Kartepeli hemşehrilerimiz için ekiplerimiz her daim görevlerinin başındadır” dedi.