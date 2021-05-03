Kartepe’de tam kapanma fırsata çevrildi

Kartepe Belediyesi, tam kapanma sürecini fırsata çevirerek ilçe genelindeki üst yapı çalışmalarına hız kazandırdı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da tam kapanma sürecinde de planlanarak devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlanan tam kapanma süreci Kartepe Belediyesi tarafından fırsata çevrildi. İlçe genelinde devam eden üst yapı çalışmaları hızlandırıldı. Çalışmalar kapsamında, Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ataevler Mahallesi Bahar, Aybahçe, Seçil Sokaklarda ve Dumlupınar Mahallesi Acar ile Arnavut Sokakta devam eden çalışmaları Başkan Kocaman yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kocaman, Ataevler Mahalle Muhtarı Neslihan Serim ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı İbrahim Kır eşlik etti. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından Ataevler Mahallesi’nde parke, Dumlupınar Mahallesi’nde beton, kaldırım çalışmaları da tarafından yapıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamak için ünitelerin montajı ilçe genelinde devam ediyor. Başkan Kocaman, montajı yapılan mama ve su kaplarını incelerken, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını açıklayan Başkan Kocaman, “Kartepemizde hayatın her alanında hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda yatırımlarımız şekil almaktadır. Yatırımlarımız devam ederken bizimle birlikte hayatlarını sürdüren sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. İlçemizin önemli noktalarına mama ve su kaplarından oluşan ünitelerin sayısı artmaya devam ediyor. sokaklarımızda var olan asfalt ve parke ihtiyacımızı hava koşulları elverişli hale gelir gelmez tamamladık” dedi.