Kartepe’de öğrenci servisleri denetleniyor

Kartepe’de okullara servis hizmeti veren 120 araç denetlendi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde okullara servis hizmeti veren 120 aracı denetledi. Kontrollerde, psikoteknik, SRC, sigorta, araç muayenesi, iç ve dış güvenlik kameraları, emniyet önlemleri gibi birçok konuda denetimler yapıldı.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İlçemizde okulların açılması sonrasında bütün kurumlarla iş birliği içerisinde gereken çalışmalar yapılmaktadır. Okullarımıza servis hizmeti veren araçlar titizlikle denetimleri yapıldı. Bu servis araçlarının denetimleri periyodik olarak devam edecektir. Vatandaşlarımız yaşanabilecek sorunlarda bizimle veya diğer kurumlarla irtibata geçebilirler" dedi.