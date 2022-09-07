Kartepe’de mini mini birlere özel hediyeler
Kartepe Belediyesi ders başı yapan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine 2 bin 500 hediye paketi hazırladı.
Kartepe Belediyesi ders başı yapan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine 2 bin 500 hediye paketi hazırladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan programa göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ders başı yaptı. Programa göre ders başı yapan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine Kartepe Belediyesi, gençlik ve spor müdürlüğü tarafından hazırlanan "Okulumuza hoş geldin" hediye paketleri hediye edildi. Hazırlanan hediye paketlerinde Kiraz ile Kestane’nin son macera kitabı, balon, kırtasiye malzemeleri ve beslenme ürünleri yer aldı. Kartepe genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 2 bin 500 hediye paketi hazırlanarak teslim edildi. Konuya ilişkin konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan program uyarınca okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz erken ders başı yaptı. Bizlerde eğitim-öğretim hayatına başlayan evlatlarımızı unutmayarak, hayatlarında önemli bir yer tutacak olan "Okulumuza hoş geldin" paketleri hazırladık. Evlatlarımızın mutlulukları bizler için her şeyden daha kıymetlidir. Evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar dilerken, ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0