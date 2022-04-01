Kartepe’de Kütüphane Haftası kutlandı

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası’nda miniklere masal dinletisi etkinliği düzenlendi.

Nazım Demirci Halk Kütüphanesi ve Kartepe Genç Akademi’de düzenlenen masal dinletisinde "Ayşe-Fatma Kuzular" isimli çocuk hikayesi anlatıldı. Anaokulu öğrencileri Ayşe-Fatma Kuzular hikayesini dinlerken, sonrasında hep birlikte şarkılar söyleyerek eğlendiler. Hikaye sonunda miniklere anlayacakları düzeyde kütüphanenin anlamı ve önemi anlatıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Toplumun sosyal kalkınmasına yardımcı olan kültürel, eğitici, dinlendirici faaliyetlerin de merkezidir kütüphaneler. Gençlerimizin daha iyi eğitim almaları için Kartepe Genç Akademi’yi kurduk. Eğitim kurumlarımızda geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi yetişmelerini sağlamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Geleceğin Kartepe’sini gençlerimizle birlikte kuracağız" dedi.