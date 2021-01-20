Kartepe’de kurban satış yerlerine düzenleme getirildi

Kartepe Belediyesi hem kurban bayramı hem de normal dönemlerde konut alanlarında kurban satışı yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kartepe Belediyesi hem halk sağlığı, çevre güvenliği için uygun olmayan, hem de yerleşim yerlerinde ikamet eden Kartepelilerin tepkisini çeken kurban satışlarına düzenleme getirdi. İlçe genelinde konut alanlarında kurban satışına izin verilmeyecek. Kurban satışı yapmak isteyen yerli ve dışarından gelen satıcılar Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurarak Kurban Satış Pazarından yer talebinde bulunabilecek.

Tüm kurban satışları Kartepe Belediyesinin 2020 yılında hazır hale getirdiği Ertuğrul Gazi Mahallesi Akmeşe Yolu Caddesi ile İnegöl Caddesi’nin birleşiminde bulunan Uzunçiftlik Mezbahanesi yanında, 8 bin metrekare alan üzerine kurulu modern Kurban Satış Yerinde yapılacak. 3 bin hayvan kapasitesi olan Kalıcı Kurban Satış Yeri’nde tuvalet, duş alanı, idari bina, hayvan indirme-bindirme rampası gibi esnafların işini kolaylaştıracak donatılar da yer alıyor.

Düzenleme hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “Kartepemizde konut alanı ve yakın yerlerde kurban satışına müsaade edilmeyecektir. Hemşehrilerimiz ve ilçemiz dışından gelecek olan kurban satışı yapan esnafımız belediyemizin Zabıta Müdürlüğü’ne başvurarak Kalıcı Kurban Satış Pazarından yer alabilirler. Modern bir şekilde hazırlanan kurban pazarımız, esnaflarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapıldı. Kalıcı Kurban Satış Yeri’nde yer almak isteyen esnaflarımız detaylı bilgiyi Zabıta Müdürlüğümüzden alabilirler” dedi.