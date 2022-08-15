Kartepe’de kupalar sahiplerini buldu

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Kartepe Kupası’nda 50 yaş kategorisinde Suadiyespor, 40-49 kategorisinde Köseköyspor şampiyon oldu.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından "En Büyük Şampiyonluk Centilmenlik" sloganıyla düzenlenen Kartepe Kupası’nda şampiyonlar belli oldu. Derbent Stadı’nda 50 yaş kategorisinde Suadiyespor ile Köseköyspor karşı karşıya geldi. Çok çekişmeli ve mücadele ile geçen karşılaşmayı Suadiyespor Güngör Semer ve Yüksel Aytun’un golleri ile kazanırken, Köseköyspor’un tek golü Faruk Sarman’dan geldi. Suadiyespor - Köseköy karşılaşması 2-1 bitti. 40-49 kategorisinde Arslanbeyspor ile Köseköyspor karşı karşıya geldi. Yüksek tempo ve mücadele ile geçen karşılaşmayı Köseköyspor Zafer Akbaş, İsmail Yılmaz ve Zafer Durmaz’ın iki golüyle 4-0 karşılaşmadan gelip ayrıldı.

"Siz sadece Kartepe’ye değil şehre örnek oldunuz"

Karşılaşma sonrasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, emeklerinden ve desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür etti. Törende söz alan Başkan Kocaman, "Buraya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Siz sadece Kartepe’ye değil şehre örnek oldunuz. Gençlerimize örnek oldunuz. Sporun ne kadar güzel olduğunu herkese gösterdiniz. Sıkıntı yaşanmadan turnuva sona erdi. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Kartepe’de yapılan en güzel birlikteliklerden biri budur" dedi.