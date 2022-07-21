Kartepe’de kültür turları yeniden başlıyor

Kartepe Belediyesi, ülkenin tarihi ve kültürünü vatandaşlara tanıtmak için kültür gezileri düzenliyor.

Kartepe Belediyesi, ilçe halkından gelen talepler doğrultusunda kültür gezilerine yeniden başlıyor. Yapılan planlama ile Kartepeliler İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Edirne, Safranbolu, Ankara ve Konya’ya yapılacak kültür gezilerine kontenjana bağlı olarak tercihte bulunabilecek. Kültür gezilerine katılmak isteyenler Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Evrak Kayıt Birimi’ne dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekiyor. Düzenlenecek kültür gezileri ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Profesyonel rehber eşliğinde gerçekleşecek olan kültür turlarında Türkiye’nin tarihini, kültürel ve manevi mekanlarını Kartepeliler yakından tanıyacak. Kültür turlarına 12 yaş altı çocuklar katılamazken, 18 yaş altı gençler veli muvafakat namesi ile katılabilecek.