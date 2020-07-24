Kartepe’de kontrollü cemiyetler için eğitim
KARTEPE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, 1 TEMMUZ İTİBARİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN DÜĞÜN SALONLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELE YAYIMLANAN GENELGELERE GÖRE GÜNCELLEME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.
Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 1 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlayan düğün salonlarında görev yapan personele yayımlanan genelgelere göre güncelleme eğitimi düzenlendi.
Covid-19 salgın önlemleri kapsamında düğün salonları faaliyetlerine ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimine göre, nikah ve düğün salonları 1 Temmuz’da kapılarını açtı. Yayımlanan genelge ile maske takma zorunluluğu, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları getirildi. Yayımlanan genelgeye uygun olarak Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda düğün salonlarında görevli personele eğitim verilmeye devam ediliyor. Periyodik aralıklarla verilen eğitimlerde belediye personeline Covid-19 salgını sonrasında normalleşme sürecin de uyulması gereken kurallar anlatılıyor.
Kartepe Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen eğitimde İşletme Müdürü Selman Çelik, düğün salonlarında süreç yönetimi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verirken, belediye nikâh ve düğün salonlarında Covid-19 tedbirlerine titizlikle uyulması ve kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı. Ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çelik, “Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan veya gelişen çalışanlara tıbbi maske takılarak Covid-19 yönünden değerlendirilmek üzere Sağlık Kurumuna yönlendirilmelidir. Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesi ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır” dedi.
Vatandaşların düğün, nişan, sünnet, kına gibi cemiyetlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar ise yazılı olarak tebliğ edilirken, bilgilendirmenin görsellerle desteklenmesi ve kontrollerin sık ve düzenli olarak yapılması gerektiği anlatıldı.
|İmsak
|03:57
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25