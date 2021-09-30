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Kartepe’de Kızılay şubesi açıldı

Türk Kızılay’ın Kartepe şubesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesinde hizmete açıldı.

KOCAELİ 30.09.2021, 09:36
Kartepe’de Kızılay şubesi açıldı

Türk Kızılay’ın Kartepe şubesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesinde hizmete açıldı.

Kızılay Kartepe Şubesinin açılışına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kızılay Kartepe Şube Başkanı Ali Varol, Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek, Darıca Şube Başkanı Kemal Solhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ, birim müdürleri ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Kızılay Kartepe Şube Başkanı Ali Varol, "Kartepe Belediyesi ile Kızılay Kartepe Şubemizin işbirliği projesi kapsamında Kartepe Belediyemizin hazırlayıp donattığı ve tahsis ettiği şube binamız hizmete açılıyor. Emeği geçen herkese özellikle Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a, Kartepe Kaymakamımız Altuğ Çağlar’a, Kızılay genel merkez yöneticilerine, Kocaeli Şube Başkanı Doç.Dr.Cengiz İpek’e, Darıca Şube Başkanımız Kemal Solhan’a teşekkür ederim” dedi.

"Kızılay başımızın tacıdır"

Kızılay’ın önemli bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Mustafa Kocaman ise "Kızılay başımızın tacıdır. Burada herkesin emeği var. Kızılay’ımıza gönül veren herkese teşekkür ediyorum. İlçemizdeki kurumsal yapılaşmamıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz" diye konuştu.

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