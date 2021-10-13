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Kartepe’de kitap fuarı şenliği

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe Çocuk Kitapları Fuarına katılan, "Şakrak" kitabının yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, miniklerden ilgi gördü.

KOCAELİ 13.10.2021, 09:47
Kartepe’de kitap fuarı şenliği

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kartepe Çocuk Kitapları Fuarına katılan, "Şakrak" kitabının yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, miniklerden ilgi gördü.

Yazar Ayşe Gül Zorlu, Kartepe Çocuk Kitapları Fuarında hem kitap imzaladı, hem de çocuklarla sohbet etti. Düzenlenen seminerde de konuşan Yazar Zorlu, "Ekranlara çok fazla çizgi film gelmektedir. Bu karakterleri çocuklarımız takip etmektedir. Bizde kitaptan çizgi film kahramanı oluşturduk. Çocuklarımızın bu sayede kitap okumasını sağlamaya çalışıyoruz. Şakrak kitaplarında her hikaye de değerlerimiz işlenmiştir. Yazdığımız kitaplarla çocuklarımızın empati yeteneğine katkı veriyoruz" dedi.

Yazılan her kitabın üniversite tarafından kontrol edildiğini söyleyen Zorlu, "Çizgi filmlerde mesajlar verilmektedir. Kötü alışkanlıklar bedenimize nasıl zarar veriyorsa, kötü içeriği olan kitaplarda bizlere zarar vermektedir. Bu durum ruhumuza zarar vermektedir. Teknoloji başında yetişen çocuklar farklı gelişmektedirler. Buna dikkat etmemiz çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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