Kartepe’de katı atık karakterizasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan çalışma ile Kartepe ilçesinin katı atık karakterizasyonu araştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni çöp bertaraf sistemlerine yön vermesi bakımından büyük önem taşıyan katı atık karakterizasyon çalışmalarına devam ediyor. Kartepe genelinde yaz ve kış mevsimlerinde iki defa yapılan katı atık karakterizasyon çalışmaları çerçevesinde Eşme, Uzuntarla, Maşukiye, Köseköy ve Uzunçiftlik mahallelerinden hafta içi ve hafta sonu numuneler alındı. Alınan numuneler Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Garajı’nda incelendi.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Garajı’nda yapılan ayrıştırma neticesinde çıkan katı atıkların 16 kategoride sınıflandırılması yapıldı. Bu sınıflandırma ile ambalaj miktarları, tehlikeli atık miktarı, organik atık miktarı ve çıkan çeşitli özellikteki atıkların miktarı ayrı ayrı hesaplanarak, toplam katı atık miktarına oranlaması yapıldı.

"Çevre hepimizin ortak değeridir"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çevre hepimizin ortak değeridir. Geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu son dönemlerde yaşanan doğa olayları ile görmekteyiz. Bunun için de herkesin üzerine düşen görevler vardır. Bizlere emanet edilen çevremizi en iyi şekilde gelecek nesillere iletmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Hemşehrilerimizden çevrenin korunması noktasında özen göstermelerini rica ediyorum" dedi.