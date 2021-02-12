Kartepe’de kar hazırlıkları tamamlandı

Kocaeli’nde etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde, Kartepe Belediyesi buzlanmaya ve olası kazalara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Kartepe Belediyesi, 80 personel, 30 kepçe, 2 grayder, 2 tuzlama küreme, 2 dozer, 11 kamyonet filosu ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları için her ihtimale karşı beklemeye geçti. Kar yağışı öncesinde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar ile ilgili bilgilendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Cuma gününden itibaren beklenen etkili kar yağışı uyarıları var. Bir hafta sürmesi beklenen kar yağışı ve soğuk hava ilçemizde de hakim olacak. Ekiplerimiz toplamda 47 iş makinesi ile kar küreme çalışmalarını yapacaktır. Kar yağışının başlaması ile birlikte tüm ekibimiz mahallesindeki ve görev dağılımına uygun olarak 7/24 sahada olacak. Belediyemize ait tüm araçlarla birlikte KBB, İSU Genel Müdürlüğü ve ihtiyaca göre bölgemizde iş yapan özel sektör araçlarının da takviyesiyle ekip ve araç sayımız ile hizmet verecektir. Fen İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla bütün meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız bu çalışmalara refakat edeceklerdir. Hangi araçta kimlerin olacağına kadar hepsi yazılı ve listelidir. İlçemizde bulunan 32 mahalle muhtarımızın bilgisinde mahallelerimizin büyüklüğüne göre en az bir iş makinesi olacaktır. Onların gözetiminde mahallelerimizdeki çalışmalar aksamadan yürüyecektir. Ana güzergahlarda ekstra yoğun çalışmalarımız olacak" dedi.

"Koordineli olarak çalışacağız"

11 kamyonet ile aktif tuzlama yapılacağını söyleyen Başkan Kocaman “Elimizde 500 tonluk tuz stoğumuz hazır. KBB ve karayollarının da depoları hazır. Koordineli olarak çalışacağız. Bu bir doğa olayı ve mücadele edebilmek için fiziki tüm tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.