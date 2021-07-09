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Kartepe’de kan bağışı kampanyasına

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

KOCAELİ 09.07.2021, 09:38
Kartepe’de kan bağışı kampanyasına
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Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliği ile “Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun” sloganıyla düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen kan bağışına, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda ilgi gösterdi. Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılay’ı arasında 4. defa düzenlenen kan bağışında belediye personellerinin çoğu tekrar bağışçı oldu. Pandemi dolayısıyla tükenme noktasına gelen kan stoklarının tekrar doldurulması hedeflenirken, Kocaeli Kızılay Kan Merkez Müdürlüğü katkılarından dolayı Kartepe Belediyesine teşekkürlerini sundu .
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