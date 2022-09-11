Kartepe’de İmera rüzgarı esti

Kocaeli’de 6. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivalinde sahne alan İmera dinleyicileri coşturdu.

Kartepe Belediyesi tarafından Kent Meydanı’nda düzenlenen 6.Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nde sahne alan grup İmera Kartepelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Grup, sevilen şarkılarını seslendirirken, seyirciler de o anlara eşlik edip cep telefonlarına kaydetti. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, festivalde sahne alan grup İmera’ya Kartepe’ye geldikleri için teşekkürlerini sunarak, çiçek ve Kartepe’yi anlatan plaket hediye etti.