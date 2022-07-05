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Kartepe’de gençlerin yetenekleri sergileniyor

Kartepe Genç Akademi’de filografi kursunda eğitim alan öğrencilerin el emeği ürünleri, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

KOCAELİ 05.07.2022, 09:38
Kartepe’de gençlerin yetenekleri sergileniyor

Kartepe Genç Akademi’de filografi kursunda eğitim alan öğrencilerin el emeği ürünleri, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Kartepe Genç Akademi, hem gençlerin eğitim hayatına hem de kişisel gelişimlerine destek veriyor. Bu çerçevede, Genç Akademi’de filografi kursunda eğitim alan 125 öğrenci tarafından hazırlanan eserler beğeni topladı. Kartepeli gençler tarafından hazırlanan eserler, Kartepe Belediyesi hizmet binasını ziyaret edenler tarafından çok beğenildi.

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