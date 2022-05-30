banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022

Kartepe’de gençler kampüs günleri etkinliğinde eğlendi

Kartepe Belediyesi, üniversite öğrencilerinin sınav stresini azaltmak için kampüs etkinliği düzenledi.

KOCAELİ 30.05.2022, 09:57
Kartepe’de gençler kampüs günleri etkinliğinde eğlendi

Kartepe Belediyesi, üniversite öğrencilerinin sınav stresini azaltmak için kampüs etkinliği düzenledi.

Kartepe Belediyesi, Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu, KOÜ Turizm Fakültesi, KOÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde kampüs günleri düzenledi. Düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe, eğitim bakımından önemli bir yerdedir. Üniversite eğitimi gören öğrencilerimizin yaklaşan finaller öncesinde moral depolamaları, stresten uzaklaşmaları amacıyla düzenlenen etkinliklerimize katılımları bizleri çok memnun etti. Genç kardeşlerimize geleceklerine yürüdükleri bu zor ve önemli süreçte başarılar diliyorum" dedi.

Yorumlar (0)
26°
açık