Kartepe’de gençler kampüs günleri etkinliğinde eğlendi

Kartepe Belediyesi, üniversite öğrencilerinin sınav stresini azaltmak için kampüs etkinliği düzenledi.

Kartepe Belediyesi, Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu, KOÜ Turizm Fakültesi, KOÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde kampüs günleri düzenledi. Düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe, eğitim bakımından önemli bir yerdedir. Üniversite eğitimi gören öğrencilerimizin yaklaşan finaller öncesinde moral depolamaları, stresten uzaklaşmaları amacıyla düzenlenen etkinliklerimize katılımları bizleri çok memnun etti. Genç kardeşlerimize geleceklerine yürüdükleri bu zor ve önemli süreçte başarılar diliyorum" dedi.