Kartepe’de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Kulübü tarafından 2-3 Temmuz tarihleri arasında "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası" düzenlenecek.

Enduro Şampiyonası 13 ayrı kategoride 100, ATV Şampiyonası 4 ayrı kategoride 50 sporcu 30 kilometrelik zorlu parkurda en hızlı süreyi yakalamak için kıyasıya mücadele edecek. Yapılacak olan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.