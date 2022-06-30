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Kartepe’de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Kulübü tarafından 2-3 Temmuz tarihleri arasında "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası" düzenlenecek.

KOCAELİ 30.06.2022, 10:28
Kartepe’de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Kulübü tarafından 2-3 Temmuz tarihleri arasında "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası" düzenlenecek.

Enduro Şampiyonası 13 ayrı kategoride 100, ATV Şampiyonası 4 ayrı kategoride 50 sporcu 30 kilometrelik zorlu parkurda en hızlı süreyi yakalamak için kıyasıya mücadele edecek. Yapılacak olan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.

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